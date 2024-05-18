نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تقدم الكوميديا لأول مرة وأحمد آدم يغير جلده في فيلم "تاني تاني" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لفيلم “تاني تاني”، عن الصور الأولى للعمل، المقرر عرضه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل 22 مايو، ليفتتح موسم الصيف السينمائي، حيث تقدم النجمة غادة عبد الرازق الكوميديا لأول مرة بدور جديد تمامًا علي، فيما يغير النجم أحمد آدم جلده تمامًا في نوعية الكوميديا التي يقدمها، مع تواجد بيومى فؤاد الذي يمثل إضافة لأي عمل كوميدي.

تفاصيل البرومو الرسمي لفيلم “تاني تاني”

وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم "تاني تاني" قبل أيام والذي كشف طبيعة الشخصيات والمواقف الكوميدية التي تحدث بينهما، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدى" موظفة بنك ويظهر لها أصدقائها القدامي زيكو وبيبو اللذان يحاولان التقرب منها مجددًا وكسب قلبها وذلك خلال موافق ومفارقات كوميدية.

أبطال فيلم تاني تاني

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

شركة "فيردي" من الشركات التي إنتجت العديد من الأعمال الناجحة خلال السنوات الماضية سواء في الدراما أو السينما أو البرامج، ومن أبرز مسلسلاتها "كلبش" الجزء الأول، "حق ميت"، يوميات زوجة مفروسة أوي، وفيلم "200 جنيه"، كما قدمت الشركة مسرحيات تياترو مصر بداية من الموسم الأول وكذلك فوازير "مسلسليكو"، وعلى مستوى البرامج قدمت الشركة برامج "فؤش في المعسكر"، "هاني في الأدغال"، "هاني في الألغام" وغيرها من الإنتاجات.