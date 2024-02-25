ضبط المتهمين بقتل مواطن رميا بالرصاص بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 12:32 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (جثة عاطل ، 4 مصابين - مقيمون بدائرة المركز) وبسؤالهم قرروا أنه أثناء استقلالهم والمتوفـى مركبة "التوك توك" فوجئوا بقيام (3 أشخاص) مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يحملون "فرد محلى وأسلحة بيضاء" بإستيقافهم وإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (سلاح أبيض "سنجة" - دراجة نارية "المستخدمة فى الواقعة").. وأقر أحدهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتوفـى قام على إثرها بالإستعانة بالآخرين لإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فـى الواقعة (فرد محلى).