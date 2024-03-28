شيف المشويات يستعرض لـ إكسترا نيوز تفاصيل حفل إفطار المطرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 12:32 صباحاً - قال شيف المشويات أبو ردينة مسؤول عن شوي الشيش بحفل إفطار المطرية، إن الحفل قدم كميات كبيرة من الشيش، مؤكدًا: "نقدمها لوجه الله عز وجل آملين في الحصول على الثواب، وقبل يوم الحفل قمنا بتتبيل طن و100 كيلو شيش".

وأضاف "أبو ردينة"، في حواره مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز": "في الحفل، لدينا 4 نقاط مسؤولة عن التوزيع، كل نقطة مسؤولة عن شارع وفيها عدد الترابيزات والكراسي وعلى هذا الأساس يجرى تسليم الوجبات".

وتابع: "الحفل يقام في 15 رمضان، وبداية من 16 رمضان، أي اليوم التالي لحفل الإفطار فإننا نفكر في الذي سنقدمه للناس بالشهر المقبل، حيث نرصد ما وقعنا فيه من أخطاء حتى نتجنبها في الشهر المقبل، وكل الأهالي تساعدنا، البيوت هي من تطبخ المعاشي، ومحال المشويات تساعدنا".