خارجية بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي في وارسو بشأن مقتل عامل إغاثة بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 أبريل 2024 12:32 مساءً - استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي في وارسو بشأن مقتل عامل إغاثة في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال رئيس الوزراء البولندى دونالد توسك، إنه يجب على إسرائيل تقديم اعتذار ودفع تعويض لعائلة البولندى الذى لقى حتفه خلال غارة جوية للجيش الإسرائيلى فى غزة.

وأضاف توسك حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، سنتوقع تقديم تفسير فوري للظروف ودفع تعويض لأقارب الضحية.

وكان مواطن بولندي وثلاثة بريطانيين وكندي أمريكي وأسترالية وفلسطيني قد لقوا حتفهم جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتين تابعتين لمنظمة المطبخ المركزى العالمى أو وورلد سنترال كيتشن، في غزة بعد انتهائهم من تخزين مواد إغاثية وصلت إلى القطاع.