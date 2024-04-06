أخبار مصرية

حفل إفطار الأسرة المصرية يشهد مشاركة كبيرة لسياسيين وإعلاميين ورموز المجتمع (صور وفيديو)

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 11:26 مساءً - شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

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وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور كافة طوائف المجتمع، وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلا: «سعيد أننا نكون مع بعض في حفل الإفطار والروح الطيبة اللى دائما تجمعنا.. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يعيد الأيام دي على مصر والمنطقة العربية والعالم كله بالخير والسلام».

 

 

وأكد أن الأمة المصرية العريقة هي التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وكانت رمزا للقوة، وكما عبر عن عظيم امتنانه بالحضور الكريم في حفل إفطار الأسرة المصرية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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