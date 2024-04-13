طارق فهمى: مصر تبذل جهودا مكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 02:30 مساءً - تحدث الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، عن دعم مصر للقضية الفلسطينية وإدخال المساعدات للجانب الفلسطينى، قائلا:" مصر تبذل جهودا متراكمة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة منذ بدء الأزمة فى 7 أكتوبر الماضى".

وأضاف طارق فهمى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن القاهرة تحركت لإدخال المساعدات من منطلق مسئوليتها الكبيرة وهذا أمر طبيعى بالنسبة لدعم مصر للقضية الفلسطينية والأشقاء فى القطاع والضفة الغربية، مؤكدا أن الدولة المصرية تعتبر القضية الفلسطينية أحد أهم مرتكزات السياسة الخارجية المصرية.

ولفت طارق فهمى إلى أن التحرك المصرى كان منذ اللحظة الأولى للأزمة، وأخذ موضوع المساعدات أكثر من مسار منها إدخال شاحنات المساعدات للقطاع لتلبية احتياجاته، وهناك ضغوطات مصرية فى هذا الاتجاه لولا تعنت الحكومة الإسرائيلية والعمليات الإجرامية التى قامت بها فى عمق القطاع آخر هذا، ونجحت مصر فى إدخال كميات كبيرة من المساعدات.