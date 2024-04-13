الداخلية تواصل تأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر وإنتشار مكثف لضابطات الشرطة بالشوارع (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 03:36 مساءً - استمراراً لدور وزارة الداخلية لتنفيذ الخطط الأمنية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.. فقد واصلت كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية رفع درجة الإستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام وتحقيق الإنضباط لحماية وتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

كما واصلت تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن مع وضع إرتكازات أمنية بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى والتى تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد للإستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك.. فضلاً عن الإنتشار الأمنى بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.. وكذا نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل ومتابعة إلتزام المراكب والعائمات النيلية بضوابط وعوامل الأمن والسلامة.

وفى سياقٍ متصل شاركت الوزارة المواطنين الإحتفال بالعيد من خلال فرق من موسيقات الشرطة بعزف مقطوعات موسيقية متنوعة فى العديد من الحدائق والمتنزهات العامة التى تفاعل معها المواطنين.

كما قامت الوزارة بلفتة إنسانية من منطلق مسؤليتها الإجتماعية والإنسانية من خلال توجيه مأموريات لعدد من المستشفيات قام خلالها رجال الشرطة بتوزيع عبوات "كحك العيد" على المرضى الذين يتلقون العلاج وقد أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

ومن جانبها تؤكد أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لإحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.