مجلس الشيوخ: إحالة 18 تقريرا إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 01:33 مساءً - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إحالة 18 تقريرا للجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء فيها بعد موافقة المجلس عليها.

وتتضمن التقارير نحو 17 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبـة مقدمة من النواب، وتقرير عن طلب مناقشة، ومن أبرز هذه التقارير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن " إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظةالوادي الجديد وإنشاء مصنع للصناعات الزراعية"، وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف، بشأن : " إعادة تشغيل سوق مدينة ١٥ مايو – جنوب القاهرة كسوق جملة للفاكهة والخضراوات وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبةالمقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن تفعيل تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات المصرية".

وأيضا تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم، بشأن تشغيل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية ميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية وتوفير الدعم المالي والمستلزمات والأجهزة اللازمةللتشغيل" وتقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبةسماءسليمان، بشأن " الاستفادة من مشروع تطهير مصرف كيتشــر بــين الحكومـــةالمصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جيفارا الجافي ، وعشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهوريــة مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة"، والنائب حازم الجندي، وعشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر".

- تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين يوسف عامر ، ومحمد حمزة، بشأن " تطوير تحفيظ القرآن الكريم بالتعليم الأزهري قبل الجامعي"