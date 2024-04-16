نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخشت يستعرض البرامج الدراسية بالجامعة والطفرة غير المسبوقة في التصنيفات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع عقد مع السيد جورج أندرياس وزير الدولة للعلوم والسياحة والثقافة لمقاطعة ساكسونيا الألمانية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتناول الاجتماع سبل التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات في مقاطعة ساكسونيا الألمانية، في مجالات التعليم الفني والتعليم العالي بقطاعاته المختلفة.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال مشاركته، تاريخ جامعة القاهرة وكلياتها وبرامجها الدراسية في مرحلتي الليسانس والبكالوريوس، والتطور الكبير الذي حدث في الجامعة خلال السنوات الماضية من حيث البحث العلمي والتنمية واستحداث البرامج الدراسية وتطوير اللوائح ونظم الدراسة، كما استعرض الطفرة غير المسبوقة للجامعة في التصنيفات الدولية، وما أعلنه تصنيف QS مؤخرًا من دخول 6 تخصصات بجامعة القاهرة ضمن أفضل 100 على مستوى العالم، وتخصص في افضل 40 جامعة عالمية.

وحسب التصنيف الإنجليزي شهدت القاهرة تطورًا كبيرًا خلال 4 سنوات بنسبة 50% حيث ارتفع من 21 تخصصًا فرعيًا بعام 2021 إلى 31 تخصصًا بعام 2024 من بينها 6 تخصصات ضمن أول 100 جامعة عالمية و16 تخصصًا ضمن أول 200 عالميا، و28 تخصصًا ضمن أفضل 300 عالميًا، و31 تخصصًا ضمن أفضل 400 عالميا، وقفزت في التطور العام في سنة واحدة 184 مركزًا بنسبة تطور 33% عن العام السابق حيث جاء ترتيبها الكلي في المركز 371 عالميًا بينما كان ترتيبها في الفئة من 551 إلى 560.

ورحب الدكتور محمد الخشت، بالتعاون مع الجامعات الألمانية في كافة التخصصات والمراحل التعليمية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم، مشيرًا إلى التعاون الفعلي مع الجامعات الألمانية حيث تتعاون الجامعة مع عدد كبير من الجامعات الألمانية مثل جامعة برلين الحرة وجامعة ماربورج وهايدلبرج وكولون وكاسل وكوتبس في الدرجات العلمية المشتركة أو في برامج إيراسموس للتبادل الأكاديمي أو في البحوث العلمية.