البنتاجون: إيران أخفقت في تحقيق هدفها وهو إلحاق دمار بإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 10:29 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، البنتاجون أكد أن إيران أخفقت في تحقيق هدفها وهو إلحاق دمار بإسرائيل.

وتابع البنتاجون أن أوستن أكد بوضوح أننا سندافع عن إسرائيل لكننا لا نريد صراعا إقليميا أوسع، ولا نريد رؤية حرب مع إيران لكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية إسرائيل.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بات رايدر، أن إيران لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على إسرائيل.

وأكد المتحدث في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع طهران، مضيفا أنه "سواء ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني أم لم ترد.. فهو أمر يجب على إسرائيل مناقشته واتخاذ قرار بشأنه".