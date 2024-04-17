السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 07:28 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر (ب)، الصادر في 8 أبريل 2024 قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي

وجاء القراران كالأتي:

قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2024 بشأن فصل عبد الرحمن حاتم محمد عبد العزيز حداد، معاون النيابة العامة، من عمله بغير الطريق التأديبي.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

والقرار الجمهوري رقم 118 لسنة 2024، بشأن ضم اللواء عبد الهادي عبد الهادي البلتاجي ، إلى عضوية مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، ممثلا لوزارة الدفاع، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2022 المشار إليه، بدلا من اللواء ماجد إسماعيل محمد إسماعيل.

وتضمنت المادة الثانية، نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

يأتي ذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2022، بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية.