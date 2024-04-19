مصر تجدد الإعراب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلى المتبادل

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 11:29 صباحاً - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة ١٩ إبريل الجارى، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك علي اثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في ايران وسوريا.

وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، محذرةً من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة، وآثارها الخطيرة علي أمن وسلامة شعوبها.

وأكدت مصر على أنها سوف تستمر فى تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجارى.