نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان الساعة السكانية: زيادة في عدد سكان مصر إلى 106 مليون و250 ألف نسمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و250 ألف نسمة، مسجلة زيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يوما.

ووفقًا للبيان الصادر اليوم، فإن محافظة القاهرة تصدرت قائمة المحافظات من حيث عدد السكان بـ 10.3 مليون نسمة، تلتها الجيزة بـ 9.6 مليون نسمة، والشرقية بـ 8 ملايين نسمة.

وبلغ عدد سكان المنيا 6.4 مليون نسمة، القليوبية 6.2 مليون نسمة، وسوهاج 5.8 مليون نسمة.

فيما بلغ عدد سكان السويس 799.4 ألف نسمة، وبورسعيد 796 ألف نسمة، ومطروح 562.3 ألف نسمة.