نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب ثانوي غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد المدارس الثانوي، تقييمات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام في المواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني، غدا.

وأوضحت المدارس، أنه سيتم عقد الامتحان العملي للطلاب في مواد الحاسب الآلي والمواد المهنية منها تكنولوجيا الزراعة والصناعه طبقا للجداول المعلنة في نفس يوم امتحانات المواد خارج المجموع وهى الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواطنة وحقوق الإنسان والتربية الدينية والتربية المهنية ومادة التربية الرياضية يدرسها ويمتحن بها الطلاب عمليا في نهاية كل فصل دراسى ولا تضاف للمجموع الكلي، وتشمل مواد التربية المهنية للطلاب تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات ويختار الطالب منها واحدة ويمتحن فيها الطالب عملى وتحريرى ولا تضاف درجتها للمجموع.

بينما تنطلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، امتحانات المهام الأدائية، والمواد خارج المجموع والعملى لصفوف النقل للمراحل الدراسية الثلاثة.

وأكد "وكيل أول الوزارة" أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون على قدم وساق لصالح الطلاب وضمان حسن سير العملية الامتحانية، مشيرا إلى إنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وانارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الإمتحانات بصورة جيدة والإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

كما شدد "موسي " على عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات..وأشار إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل اللجان.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تعقد خلال الفترة من ٨ مايو إلي ٢٣ مايو ٢٠٢٤، حيث يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو

وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو.

وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

وامتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

وامتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١.

وامتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣.

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو.

وأشار " مدير المديرية" إلى أن امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩ ، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.