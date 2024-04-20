ضمن مبادرة "حياة كريمة ".. تسليم جهازي عروسة من الأيتام بشمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 02:26 مساءً - سلم المحاسب علي غيط، وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، اليوم السبت، جهازي عروسة لفتاتين من الأيتام، مقدمة من إحدى المؤسسات الأهلية، وذلك في مقر المؤسسة بحي آل ذكري بالعريش، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذها لتأمين حياة كريمة للفتيات اليتيمات المقبلات علي الزواج وتمكينهن من تأسيس بيت المستقبل.

وأضاف الدكتور سامر اسماعيل البيك، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية، أن توزيع جهازي العروسة ضمن مجالات عمل المؤسسة، والدور المجتمعي الذي تقوم به لخدمة أبناء سيناء.

وأشار البيك أن المؤسسة تعمل على تقديم كافة الخدمات والرعاية لمختلف الفئات وكفالة الأيتام وتقديم المساعدات العينية والنقدية ورعاية ذوي القدرات الخاصة وإقامة الندوات والدورات التدريبية وورش العمل وإقامة المشروعات لتشغيل الشباب والمرأة والخريجين الجدد والتدريب المهني وتنظيم القوافل الطبية وحماية البيئة وصيانة المرافق العامة بشمال سيناء.