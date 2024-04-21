التعليم: القابضة للكهرباء أفادت بعدم قطع التيار خلال الامتحانات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أبريل 2024 08:25 مساءً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما إلى المديريات التعليمية بشأن منع قطع التيار الكهربائي خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس المصرية، مؤكدة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أفادت بأنه تم مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذا يأتي بالإشارة الى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024، بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.



وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء حتى لا يتم قطع التيار الكهربائي في مدارس الجمهورية، وذلك خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأضاف زلطة، أن عدم انقطاع التيار الكهربائي في المدارس خلال امتحانات نهاية العام الدراسي، سوف يطبق على جميع المراحل الدراسية اعتبارًا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة.

وأوضح أن جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية بأكملها، سوف ترسل خطابات إلى الوحدات المحلية من أجل مخاطبة شركة الكهرباء، وذلك قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي، فيما يتعلق بشأن أنه يتوجب عدم قطع الكهرباء نظرًا لأن امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية إلكترونية.