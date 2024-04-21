معلومة يجهلها الكثيرين.. ارمي حجر في المياه وقت سلق البيض وشوفي النتيجة المبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن الغذائية التي يحتاج إليها الجسم ويقبل عليه الكبار والصغار، حيث تهتم الأمهات بصحة أولادها من خلال تقديم البيض المسلوق في وجبة الفطور خاصة في السندوتشات ولكن كثير من الأمهات تسلق البيض بطريقة خاطئة مما يسبب خطر كبير على صحة الأطفال لذلك يمكنك التعرف على الطريقة الصحيحة لسلق البيض بطريقة صحية.

كيفية سلق البيض بطريقة صحيحة

انتشر استخدام الحجر في سلق البيض حيث أن أثبت أن تلك الطريقة هي الطريقة الأفضل للحصول على بيض مسلوق بطريقة صحية وذلك لأنه يحميه من الإصابة في التشققات أثناء السلق:

قومي بإحضار وعاء قابل للحرارة وضيفي كمية متوسطة من الماء.

يتم إضافة عدد البيض التي تريد سلقه.

قومي بإضافة الحجر في الماء ويوضع الوعاء على النار.

يساعد الحجر على الحفاظ على مستوى الماء في الوعاء يكون في نفس مستوى البيض.

تكون وظيفة الحجر الأساسية الحفاظ على عدم حدوث الفوران للماء وحماية البيض من أي تشققات أو كسر للبيض أثناء السلق.

أضرار سلق البيض بطريقة خاطئة

تعرف على أضرار سلق البيض بطريقة خاطئة والآثار الجانبية التي تؤثر على الصحة بسبب تلك الأخطاء وهي كالتالي: