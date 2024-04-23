نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة تجتاح البلاد: توصيات للحماية والسلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا هامًا يفيد بتعرض البلاد لموجة حارة مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة، مما يتسبب في ظروف جوية شديدة الحرارة على مستوى البلاد بأكملها.

وقد قدمت الهيئة تفسيرًا لهذه الموجة الحارة، حيث أشارت إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة، تتزامن مع وجود مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع درجات الحرارة وانتشار ظروف شديدة الحرارة في مختلف المناطق، بما في ذلك السواحل الشمالية الشرقية.

تأثيرات نشاط رياح الخماسين

تشير خرائط الطقس إلى نشاط رياح الخماسين في مناطق شمال البلاد، وهذه الرياح قد تحمل معها الرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض مناطق غرب البلاد. وبناءً على ذلك، فإنه من الضروري أن يكون الأفراد حذرين ويتخذوا الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية.

توصيات للحماية والسلامة خلال ظروف الحرارة الشديدة

توجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتوصيات هامة للأفراد للحفاظ على سلامتهم أثناء مواجهة ظروف الحرارة الشديدة. وتشمل هذه التوصيات:

1. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس: يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار الحارة، والبقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان.

2. شرب السوائل: من الضروري شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف.

3. ارتداء غطاء للرأس وملابس مناسبة: يجب على الأفراد ارتداء غطاء للرأس لحماية الوجه والرأس من أشعة الشمس، واخترتاء ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون لتقليل امتصاص الحرارة.

4. تشغيل التكييف أو المروحة: ينبغي تشغيل أجهزة التكييف أو المروحة لتوفير بيئة مريحة وباردة داخل المنازل والمكاتب. كما يجب تجنب الجلوس في أماكن مغلقة وغير مهواة.

5. مراقبة الحالة الصحية: ينصح بمراقبة حالة الصحة الشخصية والبقاء على اطلاع بأعراض الإجهاد الحراري مثل الصداع والدوخة والغثيان. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب الحصول على الراحة والاستظلال والبحث عن العناية الطبية إذا استمرت الأعراض.

ذروة موجة الحر

وكشفت خرائط الطقس أن ذروة الموجة الحارة غدا الأربعاء حيث تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية، أما اليوم الثلاثاء فمتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 38 درجة مئوية.



الطقس اليوم الثلاثاء

الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارعلى السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

من المتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق غرب البلاد.

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