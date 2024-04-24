وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية في مدينة العريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 02:26 مساءً -

وضع اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون هيئة الأبنية التعليمية، حجر الأساس لمشروع انشاء الحديقة المركزية في مدينة العريش، في حضور اللواء اسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، والقيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ علي انشاء الحديقة علي مساحة 58 الف متر مربع، بجوار الصالة المغطاة في مدينة العريش، لتكون متنفسًا طبيعيًا لأبناء المدينة والزائرين، حيث تم وضع حجر الأساس بمناسبة العيد القومي للمحافظة واعياد تحرير سيناء.

وأكد المحافظ علي أن مشروع انشاء الحديقة المركزية على 3 مراحل، المرحلة الاولي بمساحة 15 ألف متر مربع وتشمل مجمع مطاعم يتكون من 8 مطاعم ومنطقة العاب أطفال ومنطقة ملاعب مجهزة ومناطق خضراء ومشايات، وذلك بتكلفة 18 مليون جنيه.

أضاف المحافظ ان المرحلة الثانية ستكون بمساحة 20 ألف متر مربع وتشمل مبني خدمات متكامل يحتوي علي صالات ألعاب بدنية وصالات متعددة الأغراض وقاعة افراح وكافتيريا وحمام سباحة ومسار لحركة الدراجات، بينما المرحلة الثالثة ستكون بمساحة 23 الف متر مربع وتشمل مجمع مطاعم ومناطق خضراء ومشايات ومسار لحركة الدراجات ومناطق العاب أطفال مجهزة.