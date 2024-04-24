نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي: أزمة تغطية الجنازات بسبب أشخاص لا ينتمون للصحافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر لمجلس نقابة الصحفيين، وشعبة المصوريين الصحفيين، قائلًا: "نحن والصحفيين وجهان لعملة واحدة".

وأضاف خلال كلمة له عقب الاجتماع المشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية، بشأن أزمة تغطية الجنازات:"قضيتنا ليست مع الصحفيين، ولكن قضيتنا مع التجاوزات التي تحدث خلال الجنازات من قِبل البعض، لا يُعلم عنهم شئ، وهؤلاء ليسوا ينتمون لمهنة الصحافة".

وأكد أشرف زكي أن الصحافة مهنة عريقة وراقية، وأن الظاهرة الجديدة من قبل أصحاب الموبايلات.