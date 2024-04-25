نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتورة مايا مرسي تقوم بجولة تفقدية في مكتبة الإسكندرية وتشيد بثرائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، بجولة تفقدية في مكتبة الإسكندرية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي استضافته المكتبة.

استمعت الدكتورة مايا مرسي خلال الجولة إلى شرح عن المكتبة، وأهم مقتنياتها من كتب ودوريات وخرائط ومخطوطات ووسائط متعددة، ومصادر إلكترونية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها المكتبة لروادها، بما في ذلك الطلاب والباحثين والجمهور العام، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قامت الدكتورة مايا مرسي بزيارة إلى متاحف المكتبة التي تضم أهم مقتنياتها من تحف وآثار ومخطوطات وتماثيل تعكس قصصًا من عصور وحضارات مختلفة مرت على مصر. أشادت الدكتورة مايا مرسي بثراء المكتبة وتنوعها وأصالتها، موجهة التحية للقائمين على هذا الصرح الفكري العالمي الذي يجذب اهتمام الجمهور من مصر ومن مختلف دول العالم.

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