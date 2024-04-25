نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يطمئن على حالة اختناق الأطفال داخل حمام سباحة الترسانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، فور وقوع حادث الاختناق بحمام سباحة نادي الترسانة الرياضي يرافقه وكيل الرياضة ولجنة الأزمات والكوارث بالمديرية للاطمئنان على سلامة وصحة المصابين.

اطمأن على وصول الحالات المصابة إلى المستشفيات لإسعافها على الفور، كما اطمئن بنفسه على الحالات.

استمع الوكيل إلى أولياء الأمور والأطباء، وأكد أن الحالات مستقرة ويتم إجراء الفحوصات اللازمة لضمان سلامتهم، ومن المتوقع خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم الوزارة صرح بأن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة متابعة جميع الأطفال المصابين بالاختناق بدقة، حتى يتم خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.

FB_IMG_1713998198000

FB_IMG_1713998200571

FB_IMG_1713998191701

FB_IMG_1713998195314

FB_IMG_1713998187269

FB_IMG_1713998189460

FB_IMG_1713998181582