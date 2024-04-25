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أحمد جودة - القاهرة - استعدادات الصيف: الاستمتاع بعطلة شم النسيم 2024 في وجهات ساحرة

استعدادات الصيف: الاستمتاع بعطلة شم النسيم 2024 في وجهات ساحرة.. مع اقتراب موعد عطلة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024، يترقب الكثير من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص هذه الفترة بشغف، لا سيما الذين ينظرون إلى فرصة للهروب من الروتين اليومي وقضاء بضعة أيام في الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة. مع ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق، يعتبر استغلال هذه العطلة فرصة مثالية لقضاء إجازة صيفية قصيرة في أي منطقة ساحلية ساحرة أو في محافظة هادئة تتمتع بجمالها الطبيعي. تجمع الأنشطة الخارجية، مثل السباحة والتجديف والمشي على الشاطئ، بينما توفر الوجهات السياحية فرصة لاستكشاف الثقافة المحلية وتذوق المأكولات الشهية. هذه الفترة المميزة تجلب معها فرصة للهروب من الضغوطات واستعادة النشاط والحيوية، مما يجعلها وقتًا مثاليًا للاستمتاع بالحياة وتجديد الروح.

موعد عطلة شم النسيم

يتغير موعد عطلة شم النسيم من عام إلى آخر، وفي عام 2024، يوافق شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو، وهو يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص، بدوام كامل.

استعدادات الصيف: الاستمتاع بعطلة شم النسيم 2024 في وجهات ساحرة





تم تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024، ليصبح مجموع الأيام الإجازة بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تمتد من الخميس 2 مايو حتى الاثنين 6 مايو.



يتزامن عيد القيامة للمسيحيين مع عطلة شم النسيم في مصر لعام 2024، حيث يحتفل المسيحيون بعيد القيامة يوم الأحد 5 مايو، تليه يوم الاثنين 6 مايو عطلة شم النسيم.



إجازة عيد تحرير سيناء تكون يوم الخميس 25 أبريل، ويتبعها يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مما يمنح الموظفين في الحكومة الفرصة للاستمتاع بعطلة تمتد لثلاثة أيام متواصلة.

بمجموعها، يكون عدد أيام الإجازات المتاحة للموظفين في شهري إبريل ومايو 2024 هو 8 أيام، وذلك يتيح لهم الفرصة للاسترخاء والاستمتاع بوقتهم خلال هذه الفترة المميزة.



الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

إجازة وقفة عيد الأضحى: السبت، 9 ذو الحجة، الموافق 15 يونيو 2024.



إجازة عيد الأضحى المبارك: الأحد، 10 ذو الحجة، الموافق 16 يونيو 2024.



إجازة عيد الجلاء 1956: الثلاثاء، 1 يوليو 2024.



إجازة ثورة 30 يونيو 2013: الأحد، 30 يونيو 2024.



إجازة رأس السنة الهجرية: الاثنين، 1 محرم 1446 هـ، الموافق 8 يوليو 2024.



إجازة عيد ثورة 23 يوليو: الثلاثاء، 23 يوليو 2024.



إجازة المولد النبوي الشريف: الاثنين، 12 ربيع الأول 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر 2024.



إجازة عيد 6 أكتوبر: الأحد، 6 أكتوبر 2024.