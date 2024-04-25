نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: أنباء تسيير قطار إلى سيناء اليوم غير صحيحة وتشغيل خط الفردان بئر العبد الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف حسن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حقيقة ما يثار بشأن تسيير أول قطار سكة حديد إلى سيناء اليوم تزامنا مع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وقال أشرف حسن، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن ما يتردد من معلومات في هذا الشأن أمر غير صحيح، حيث لم يتحرك أي قطار من أسوان إلى سيناء.

وأضاف المهندس أشرف حسن، أن ما يتم في الوقت الحالي على خط الفردان بئر العبد، مجرد اختبارات تشغيل تجريبية تستهدف اختبار السكة وأعمال الأحمال عليها.

وأشار إلى أن هذه الاختبارات مقدمة لبدء تشغيل خط سكة حديد الفردان بئر العبد بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

كانت صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت خلال الساعا تالماصية، أنباءً تفيد بدخول أول قطار إلى سيناء عبر محطة بئر العبد بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء.