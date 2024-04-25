وزارة الخارجية: تحية إعزاز لشعب عظيم استرد أرضه وكرامته بملحمة تاريخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 02:25 مساءً - وجه السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية اليوم الخميس، التهنئة لمصر وتحية إعزاز وتقدير لشعبها العظيم بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

وقال المتحدث الرسمى في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة أكس، نهنئ مصرنا الحبيبة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.. تحية إعزاز وتقدير لشعب عظيم استرد أرضه وكرامته بملحمة تاريخية قدم خلالها الغالي والنفيس".

وتابع "ملحمة أكملت الدبلوماسية المصرية فيها مسيرة انتصار الوطن باستعادة أخر شبر من أرض سيناء المباركة.. وسنستمر في استكمال دورنا الوطني بكل فخر واعتزاز".