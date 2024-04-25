أخبار مصرية

وزارة الخارجية: تحية إعزاز لشعب عظيم استرد أرضه وكرامته بملحمة تاريخية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 02:25 مساءً - وجه السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية اليوم الخميس، التهنئة لمصر وتحية إعزاز وتقدير لشعبها العظيم بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

وقال المتحدث الرسمى في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة أكس، نهنئ مصرنا الحبيبة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.. تحية إعزاز وتقدير لشعب عظيم استرد أرضه وكرامته بملحمة تاريخية قدم خلالها الغالي والنفيس".

وتابع "ملحمة أكملت الدبلوماسية المصرية فيها مسيرة انتصار الوطن باستعادة أخر شبر من أرض سيناء المباركة.. وسنستمر في استكمال دورنا الوطني بكل فخر واعتزاز".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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