إمام عاشور وديانج بقائمة الأهلي أمام مازيمبي بفرمان كولر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 02:26 مساءً -

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على ضم الثنائى إمام عاشور واليو ديانج لاعبا خط وسط المارد الأحمر لقائمة مباراة مازيمبى الكونغولى غدا.

وتعافى أمام عاشور من الإصابة بخلع فى الكتف فيما تعافى ديانج من جراحة تنظيف الركبة وشارك الثنائى فى تدريبات الاهلى الجماعية بقوة خلال الأيام الأخيرة.

ويرغب كولر فى الاستعانة بالثنائى لتدعيم خط وسط الأهلى أمام بطل الكونغو.

ويستعد الاهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً فى العاشرة مساء غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا علما بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبى فى الكونغو.

ويتأهل الفائز من مباراتى الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى لمواجهة الفائز من مباراتى الترجى التونسى أمام ماميلودى صن داونز، فى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.

تلقى النادى الأهلى موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع فى مباراة مازيمبى لدعم المارد الأحمر فى اللقاء المصيري.