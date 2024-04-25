الأهلى يخسر أمام بترو الأنجولي فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد

وحقق فريق سيدات يد الأهلى الفوز على أبيدجان بطل كوت ديفوار فى ربع النهائى أول أمس الثلاثاء بنتيجة 28/16 ، وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الإبيار الجزائرى بنتيجة 29/17 فى إطار ختام مواجهاته بالدور الأول بالبطولة الإثنين .

محمد يوسف

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