الأهلى يخسر أمام بترو الأنجولي فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 08:26 مساءً - خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 24/19 ، فى إطار نصف نهائى كأس الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر.
وحقق فريق سيدات يد الأهلى الفوز على أبيدجان بطل كوت ديفوار فى ربع النهائى أول أمس الثلاثاء بنتيجة 28/16 ، وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الإبيار الجزائرى بنتيجة 29/17 فى إطار ختام مواجهاته بالدور الأول بالبطولة الإثنين .
وخسر فريق سيدات كرة اليد فى المواجهة الماضية بالبطولة أمام بريميرو الأنجولى بنتيجة 27 / 23 السبت.
وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى الأهلى مؤخرا الفوز على فريق دى جى إس بى الكونغولى بنتيجة 29 /20 فى إطار تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر الأفريقى ليحصد البرونزية.
ويضم فريق سيدات اليد بالأهلى كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.