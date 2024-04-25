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الأهلى يخسر أمام بترو الأنجولي فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 08:26 مساءً - خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 24/19 ، فى إطار نصف نهائى كأس الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر.

 

وحقق فريق سيدات يد الأهلى الفوز على أبيدجان بطل كوت ديفوار فى ربع النهائى أول أمس الثلاثاء بنتيجة 28/16 ، وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى  على نظيره الإبيار الجزائرى بنتيجة 29/17 فى إطار ختام مواجهاته بالدور الأول بالبطولة الإثنين .

 

وخسر فريق سيدات كرة اليد فى المواجهة الماضية بالبطولة أمام بريميرو الأنجولى بنتيجة 27 / 23  السبت.

 

وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى الأهلى مؤخرا الفوز على فريق دى جى إس بى الكونغولى بنتيجة 29 /20 فى إطار تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر الأفريقى ليحصد البرونزية.

 

ويضم فريق سيدات اليد بالأهلى كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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