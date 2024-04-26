نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عسكري: قوات الدفاع الجوي بترت اليد الطولى لإسرائيل في حرب أكتوبر (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء دكتور محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الشعب المصري هو الضهر والعمود الفقري الذي يقدم كل شيء في سبيل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن.

خبير عسكري: قوات الدفاع الجوي بترت اليد الطولى لإسرائيل في حرب أكتوبر

وأضاف اللواء دكتور محمد زكي الألفي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، معركة تحرير سيناء مرت بعدد من المراحل، أولها كانت حرب الألف يوم أو الاستنزاف واحتاجت هذه الحرب على جهود كبيرة جدا خاصة بعد خروج القوات المسلحة من نكسة 67، وكانت الجيش المصري يحتاج إلى دعم من كافة الاتجاهات بداية من إعادة الهيكلة والتنظيم والتسليح والتدريب وإعادة الروح المعنوية.

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا: "علمت القوات المسلحة على إنشاء قوات الدفاع الجوي التي شكلت حائط الصواريخ المصري والذي استطاع بتر اليد الطولى لإسرائيل وخاصة في العمق، ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهي اقتحام قناة السويس التي تعد أقوى الموانع المائية في التاريخ وانهيار خط بارليف".