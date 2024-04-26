نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أطباء الأسنان في مصر لاختيار نقيب لهم، اليوم 26 أبريل الجاري، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.