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أحمد جودة - القاهرة - أماكن شم النسيم 2024: اكتشف الأفضل.. عيد شم النسيم يأتي محملًا بالفرح والبهجة، حيث ينتظره المصريون بشغف كل عام للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة. في هذا اليوم الجميل، تتجمع الأسر لقضاء وقت ممتع معًا، سواء بالخروج للاستمتاع بالأماكن الخارجية أو بالاحتفال في دفء المنازل. ومع تقديم الأطعمة الشهية وتبادل التهاني، يتبادر إلى الذهن البحث عن أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في يوم شم النسيم 2024، للتمتع بلحظات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء.

أماكن شم النسيم 2024

أماكن شم النسيم 2024: اكتشف الأفضل

كثير من الأشخاص يريدون معرفة أماكن الفسح الاقتصادية، للاستمتاع بقضاء يوم شم النسيم، وهناك بعض الحدائق التي لا يتعدى سعر تذكرتها الـ10 جنيهات، وفيما يلي أبرز الحدائق وفق مواقعها الرسمية:-

حديقة الحرية بمنطقة الزمالك، سعر تذكرتها 10 جنيهات، وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء واسعة، ويمكن استغلالها في التنزة مع الأسرة في شم النسيم.

الحديقة الدولية بمنطقة مدينة نصر، سعر التذكرة 10 جنيهات، وتُعد مكانًا مناسبا للغاية للتنزة وتتميز بالهدوء وتوافر الأمان، إلى جانب الكثير من المطاعم التي من الممكن الاستمتاع بوجبة الغداء فيها.

الحديقة اليابانية تقع في منطقة حلوان، وتبلغ رسوم دخولها 10 جنيهات، وتتمتع بممرات مائية خلابة.



منطقة القناطر الخيرية، ويمكن تجربة مطاعم الأكل الريفية بها والاستمتاع بالرحلات النيلية

زيارة حديقة الأورمان، ويبلغ سعر تذكرة دخولها 10 جنيهات، ويمكن التنزة في الحديقة والاستمتاع بمنطقة الألعاب للاستمتاع بيوم شم النسيم 2024 مع الأسرة.

كيفية الاحتفال بيوم شم النسيم 2024 في المنزل

ويمكنكِ الاستمتاع مع أسرتك بيوم شم النسيم، من خلال قضاء وقت ممتع في المنزل وعمل أطعمة ومشروبات تناسب جميع أفراد العائلة خاصة الأطفال، حسب ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي سفرة».