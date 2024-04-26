أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة شم النسيم لعام 2024: فصل الربيع يبدأ بأنسجة الفرح والتجدد

موعد إجازة شم النسيم لعام 2024: فصل الربيع يبدأ بأنسجة الفرح والتجدد.. بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، يتجه اهتمام الناس نحو موعد إجازة شم النسيم لعام 2024. يعتبر شم النسيم بداية فصل الربيع، ومع تحسن الأحوال الجوية، ينمو الشغف للخروج والتنزه في الحدائق العامة. تزداد أهمية منح العطلات في مواعيدها المحددة، وتطبيق القرارات الخاصة بذلك على العاملين بالقطاع العام والخاص والبنوك، مما يعكس الاهتمام الحكومي برفاهية المواطنين.

موعد شم النسيم 2024

موعد إجازة شم النسيم لعام 2024: فصل الربيع يبدأ بأنسجة الفرح والتجدد

موعد شم النسيم يختلف من عام لآخر، وفي هذا العام 2024، من المقرر أن يحل يوم الاثنين الموافق 6 مايو كموعد لعيد شم النسيم، وهو يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص بأجر كامل، وقد قرر مجلس الوزراء المصري تعديل الإجازة الرسمية لتكون يوم الأحد الموافق 5 مايو بدلًا من يوم الأربعاء الأول من مايو، ليصبح يوم الاثنين 6 مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم بذلك، ستصل الإجازة إلى 4 أيام متتالية، بدءًا من يوم الجمعة 3 مايو وحتى يوم الاثنين 6 مايو.

إجازة شم النسيم 2024

وفقًا للبيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وسيكون هذا اليوم إجازة رسمية، يأتي هذا اليوم بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024.