طلعت عبد القوي: الحوار الوطني استطاع تجميع أطياف المجتمع على طاولة واحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 08:26 مساءً -

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أهم إنجازات الحوار الوطني هو خلق لغة جديدة في المجتمع وهي الحوار، متابعًا أن الحوار الوطني استطاع تجميع كافة أطياف المجتمع على طاولة واحدة.

وأضاف عبد القوي بمناسبة مرور عامان على دعوة انطلاق الحوار الوطني من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحوار الوطني تناول كافة المحاور والجوانب التي تهم الشارع المصري، وجاء على رأسها الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأشار الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن الحوار الوطني تلقى دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم تنفيذ أية توصيات تخرج عن الحوار الوطني وإرسالها للجهات المعنية.

ويمر اليوم عامان على انطلاقة الحوار الوطني التي كانت في 26 أبريل 2022، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الدعوة اللي هدفت إلى جمع ممثلي جميع القوى السياسية والوطنية من تيارات مختلفة وفئات عمرية، لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.