الـVAR ينقذ الأهلى ويلغى هدف تقدم مازيمبى فى الدقيقة 58

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 11:30 مساءً -

أنقذت تقنية الفار فريق الأهلى بعدما تدخلت لإلغاء هدف سجله جويل بيا لاعب مازيمبى الكونغولى هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 58 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاء إلغاء الهدف بداعى وجود لمسة يد على لاعب مازيمبى قبل تسجيل الهدف.

ويُدير المباراة، الحكم الكينى بيتر واريرو كاماكو ، ويعاونه جليبريت شيرويت وستيفن أونايانجو، والحكم الرابع الجامبى لامين جامييه وتم تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس حكمًا لتقنية الفيديو ويساعدها الجزائرى لحلو بن براه.

ويضم التشكيل الأساسي للأهلي في المباراة، كلاً من: مصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية، وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلاً من: مصطفى مخلوف ومحمود متولي ومحمود كهربا ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدي ‏أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وأنتوني موديست.‏

فيما يضم تشكيل مازيمبي ، كلاً من : أليوني بادارا فاتي -أوسكار كابويت – زيمانجا سوزي - جلودي ليكونزا – بواز نجالامولومي - نتامبيوي كالونجي -إبراهيما كيتا – أتيبو رادجابو – لوزولو سيتا -فليبيس كينزومبي وجويل بيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الكونغو السبت الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويتطلع الاهلى للصعود للمباراة النهائية لدورى ابطال افريقيا الليلة للمرة الخامسة على التوالى بعدما حصد لقب بطولة أفريقيا النسخة الماضية على حساب الوداد المغربى، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبى فى الكونغو.