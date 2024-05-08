نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. حارس الأهلي في نهائي افريقيا وموعد انضمام صلاح لمنتخب مصر ونجم الزمالك يتفق مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 8-5-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وجاءت ابرز عناوين صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

كولر يستقر على حارس الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على حارس مرمى الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

ووفقًا لمصادر مقربة من الجهاز الفني فإن كولر استقر بنسبة 99% على اختيار مصطفى شوبير لحراسة مرمى الفريق في نهائي دوري الأبطال، بفضل تألقه في المباريات الأخيرة.

ارتفعت فرص شوبير ليكون الحارس الأساسي مقارنةً بالقائد محمد الشناوي، رغم تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات. غير أن غياب الشناوي عن المباريات لفترة طويلة قلل من حظوظه، رغم خبراته الكبيرة.

يُذكر أن شوبير كان الحارس الأساسي في ذهاب نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، بينما شارك الشناوي في الإياب بعد تعافيه من الإصابة. فاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه (3-2) في مجموع المباراتين.

وكان الأهلي قد فاز (4-1) على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر يونيو المقبل

جاء رد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على السؤال الذي كان يشغل ذهن الجمهور بعدما طرح الناقد الرياضي اسلام صادق سؤالًا مثيرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب صادق على الفيسبوك كالتالي: "قبل معسكر المنتخب في يونيو، هل يفكر محمد صلاح في إعلان اعتزال اللعب الدولي؟! ".

وكشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد انضمام محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، إلى معسكر منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن موعد انضمامه خلال تصريحات إذاعية، مصرحًا إنه على تواصل مستمر مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، وسينضم للمعسكر المقبل في شهر يونيو.

وغاب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر الأخير في شهر مارس الماضي، ولم يشارك مع حسام حسن بعدما تولى المهمة في قيادة الفراعنة، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الراحل عن الفراعنة بعد وداع أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر يونيو المقبل، لمواجهة كلًا من بوركينا فاسو في القاهرة، في المباراة التي تقام يوم 7 يونيو، كما سيلعب أمام غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

رحيل نجم الزمالك إلى بيراميدز

صرح الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة من العيار الثقيل داخل جدران نادي الزمالك بشأن توقيع أحد نجومه لبيراميدز.

وأعلن عن ذلك خلال برنامجه مع شوبير على إذاعة "أون سبورت"، قائلا: "هناك معلومة أن نجم الزمالك محمد صبحي تعاقد مع بيراميدز ووقع بالفعل على عقود انضمامه للفريق".

وخلال الفترة الماضية لم يشارك محمد صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث يضع مدرب الزمالك جوزيه جوميز ثقته واعتماده الأكبر على محمد عواد في جميع المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية، في المباراة. التي تقام بينهما يوم الأحد الموافق 19 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.

