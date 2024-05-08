نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم نجمي الأهلي والزمالك.. حسام حسن يستبعد 7 لاعبين قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على الإطاحة بـ7 لاعبين من قائمة الفراعنة قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويواجه منتخب الفراعنة كل من بوركينا فاسو، يوم 7 يونيو المقبل، وغينيا بيساو يوم 10 من نفس الشهر، ضمن مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستبعد حسام حسن من قائمة منتخب مصر خلال المعسكر المقبل، كل من محمد مجدي أفشة ومصطفى شلبي، ومحمد أبو جبل، والمهدي سليمان، ومحمد الشامي، ومحمد شكري، وأحمد عاطف.

منتخب مصر يخاطب كاف رسميا لتأجيل مباراة غينيا لمدة 24 ساعة

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تم إرسال خطاب رسمي إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل موعد مباراة غينيا الاستوائية لمدة 24 ساعة، والتي حددها الاتحاد الأفريقي يوم 10 يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف إبراهيم حسن أنه تم طلب تأجيل مباراة غينيا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو والتي تحدد لها ايضا يوم ٧ يونيو بالقاهرة من قبل الكاف، إلى جانب ظروف الطيران، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى ٩ ساعات.

وينتظر منتخب مصر رد الاتحاد الأفريقي على طلب تأجيل مباراة غينيا.