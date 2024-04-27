تعرف علي رسوم الإقامة الدائمة في السعودية 1445

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر رسوم الإقامة الدائمة في السعودية تريند محرك العالمي جوجل، وذلك في ظل التغيرات العميقة التي حدثت في المملكة ونظرتها الطموحة نحو تحقيق أهداف رؤية العام 2030، بالإضافة إلى الاستثمارات الخارجية الكبيرة التي تتجه للسعودية، هناك العديد من الأفراد، وبشكل خاص الشباب الذين يتمتعون بعقلية استثمارية، يطمحون للحصول على إقامة دائمة في البلاد، نظرا للفوائد والحقوق المتنوعة التي توفرها هذه الإقامة للمقيمين، وقد برزت استفسارات عديدة بين المقيمين حول تكلفة الإقامة الدائمة في السعودية

نرصد لكم رسوم الإقامة الدائمة في السعودية

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية



وفي ضوء آلبحث المتزايد عن، رسوم الإقامة الدائمة في السعودية، أوضحت الحكومة السعودية، أن تم تقدير تكاليف هذه الإقامة بمبلغ ثمانمائة ألف ريال سعودي، ويتم منح تخفيض بنسبة 2% للأشخاص الذين يقومون بدفع المبلغ دفعة واحدة.



بالنسبة للإقامة المميزة، يمكن دفع رسومها سنويا والتي تبلغ مائة ألف ريال سعودي كل سنة، مع الحاجة لتجديدها بشكل دوري كل عام.



مميزات الاقامة الدائمة في السعودية



وبعد معرفة رسوم الإقامة الدائمة في السعودية، يتساءل الكثير عن مميزات الاقامة، وكشفت المملكة عن المميزات، والتي تتمثل في

يمنح المقيمون فرصة امتلاك العقارات والممتلكات لمدة تصل إلى مئة عام.

يمكنك الحصول على وسيلة مواصلات متنوعة في المملكة طبقا للقواعد والأنظمة السارية.

إمكانية السفر من وإلى المملكة في أي وقت.

ممارسة النشاط التجاري بحرية تامة.

يمكن للشخص الحاصل على إقامة طويلة الأجل أن ينتج تأشيرات لعائلته القادمة من الخارج.



الفئات المحق لها الحصول على إقامة ممتدة المدة

وعن الفئات المحق لها الحصول على إقامة ممتدة المدة، جاءت كالتالي

طلبة العلوم، سواء كانوا من البنين أو البنات.

الأفراد من خارج البلاد الذين يوقعون اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الرسمية.

المقيمين بجوار الحرمين الشريفين.

زوجات المواطنين السعوديين.

الأشخاص الذين يعملون ضمن السفارات ويحملون جوازات السفر الخاصة بالدبلوماسيين.

يتمتع السائقون، بالإضافة إلى عمال الحقول والمساعدين المنزليين، بكفالات فردية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز لعام 2024

وفي ضوء البحث المتزايد عن، خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية، أوضحت وزارة الخارجية السعودية، كيفية الاستعلام، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية.

2. بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن خيار البحث وانقر عليه.

3. قم بإدخال رقم طلب التأشيرة الخاص بك.

4. قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بتأشيرتك.

5. أدخل رقم جوازك في المكان المخصص له.

6. انقر على كلمة "استعلام".

7. ستظهر لك جميع البيانات الخاصة بتأشيرتك.