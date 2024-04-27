أحمد جودة - القاهرة - إجازات رسمية 2024.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

إجازات رسمية 2024.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال.. يحتفل المصريون بعيدين مهمين في شهر مايو، وهما عيد العمال وعيد شم النسيم، حيث يُعدّ عيد العمال مناسبة للتعبير عن تقدير المجتمع لجهود العمال وإنجازاتهم، والتأكيد على حقوقهم في العمل اللائق والأجر العادل، كما يُمثل عيد شم النسيم احتفالًا بتجدد الحياة وعودة فصل الربيع، وهو تقليد مصري قديم يعود إلى آلاف السنين.

موعد إجازة شم النسيم 2024

إجازات رسمية 2024.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

يوافق إجازة شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024، من المقرر أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال



يوافق عيد العمال 2024 يوم الأربعاء 1 مايو، ومن المقرر أن يتم ترحيل يوم إجازة عيد العمال إلى الخميس الموافق 2 مايو، ولكن في انتظار قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.