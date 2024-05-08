تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على تشكيل فريقه أمام نظيره بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ

وتقام أحداث المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويحتاج فريق ريال مدريد للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدف من أجل حسم تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وإليكم تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونيخ مساء اليوم الأربعاء:-

حراسة المرمي: لونين.

الدفاع: ميندي- ميليتاو- أنطونيو رودريجو- داني كارفخال.

الوسط: كامافينجا- توني كروس- فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور -جود بيلنجهام- رودريجو جويس.