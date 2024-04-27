درع كلية الشريعة والقانون لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 02:29 مساءً - أهدى أ.د/ سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وأ.د/ عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون درع كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير وخدمة الدعوة الإسلامية.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت 27 أبريل 2024م، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة تحت عنوان: "المبادئ الأخلاقية والتشريعية في أوقات الصراعات الدولية" بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر برعاية أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر.