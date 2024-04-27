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درع كلية الشريعة والقانون لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 02:29 مساءً - أهدى أ.د/ سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وأ.د/ عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون درع كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير وخدمة الدعوة الإسلامية.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت 27 أبريل 2024م، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة تحت عنوان: "المبادئ الأخلاقية والتشريعية في أوقات الصراعات الدولية" بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر برعاية أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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