الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 03:32 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية حرصوا في مستهل المقابلة على تهنئة الرئيس على أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بما يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته ومسار التنمية الذي تنتهجه الدولة. الرئيس السيسى يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية الرئيس السيسى يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية صورة تذكارية للقاء الرئيس السيسى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية صورة تذكارية للقاء الرئيس السيسى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية جانب من اللقاء جانب من اللقاء لقاء الرئيس السيسى مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية لقاء الرئيس السيسى مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية الرئيس السيسى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الرئيس السيسى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية