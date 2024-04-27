أخبار مصرية

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 03:32 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية حرصوا في مستهل المقابلة على تهنئة الرئيس على أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بما يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته ومسار التنمية الذي تنتهجه الدولة.

 

329b2f20-0e39-482a-8a55-94ba8f8e0fe9الرئيس السيسى يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

 

b7bbaeb9-b514-49f5-8b3b-10ebfd72320dصورة تذكارية للقاء الرئيس السيسى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية

 

d53c3266-07d5-44cf-9759-50e08eccf312جانب من اللقاء

 

dc9ee20d-2729-468b-949b-3e23d79445faلقاء الرئيس السيسى مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

 

fc45a6c8-4836-4e23-b8ec-5f3d054e697fالرئيس السيسى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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