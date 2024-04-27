رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر لا تنام الليل سعيا لوقف نزيف الدماء فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 11:26 مساءً - أكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، على ضرورة أن يكون الهدف من المفاوضات على المستوى السياسي فلسطيني ومصر وعربي وقف العدوان، قائلا: "مصر لا تنام الليل سعيا لوقف نزيف الدماء بدءا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى آخر مسئول معني بهذا الملف".

وأضاف محمد أبو سمرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن مصر قدمت وتقدم كل شيء للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لوقف نزيف الدم، مؤكدا أن استمرار الحرب هو هدف نتنياهو وحكومته بينما مصر تضغط بكل قوة لمنع اجتياح رفح ورفعت كل البطاقات الحمراء لمنع اجتياح رفح والاعلان عن هدنة تدوم ووقف اطلاق النار.

واستطرد: "دفعنا ثمنا باهظا في هذه الحرب وكل الأرقام التي تُعلن غير حقيقية عن الشهداء والأسرى ونتحدث عن ربع مليون فلسطيني ما بين شهيد وجريح وأثير و100 الف طن متفجرات ألقيت على غزة"، لافتا إلى أنه من واقع المعرفة والمعطيات نتحدث عن رقم يقترب من 100 ألف شهيد في 25 ألف شهيد تحت الانقاض واكثر من 25 الف مصيرهم مجهول.