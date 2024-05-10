نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 18 مايو.. عرض فيلم "أخي فوق الشجرة" على منصة نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض فيلم "أخي فوق الشجرة" للفنان رامز جلال، حيث أعلنت أنه سوف يتوفر الفيلم عبر المنصة يوم 18 مايو الجاري، ويذكر أن المسلسل أثناء عرضه في دور العرض تفوق في إيراداته على جميع الأفلام التي كانت مشاركه في هذا السباق.

تفاصيل فيلم "أخي فوق الشجرة"

فيلم " أخي فوق الشجرة " بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، ويزو، محمد ثروت، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، ويجسد فيه رامز جلال شخصيتين، إحداهما شاب انطوائى يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب.

آخر أعمال الفنان رامز جلال السينمائية

وكان أخر أفلام رامز جلال "أحمد نوتردام" الذى تم عرضه في السينمات قبل فيلم "أخي فوق الشجرة"، وشارك في بطولته غادة عادل، خالد الصاوى، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، أحمد حلاوة، أحمد فتحي، محمد ثروت، انتصار، محمود البزاوى، شيماء سيف وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم كان من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدى، حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تحدث من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

تفاصيل برنامج "رامز جاب من الآخر"

وفي سياق متصل يذكر أنه قد عرض في السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام برنامج المقالب الشهير لـ رامز جلال وجاء هذا العام يحمل اسم "رامز جاب من الآخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.