عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن قضية الشحات والشيبي

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أحمد جودة - القاهرة -

فجر الاعلامي " عبد الناصر زيدان" عبر برنامجه التليفزيوني" ملعب الشمس" مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص قضية السب والقذف اللتي تخص " الشيبي والشحات".

مفاجأة كبرى بشأن قضية الشحات والشيبي

حيث أكد زيدان ان لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد اتخدت قرارًا قويًا يقضي بعقوبة اللاعب المغربي" محمد الشيبي" المحترف بصفوف فريق بيراميدز.

اضاف عبد الناصر إنه من المنتظر ان تعلن لجنة الانضباط عقوبة مغلظة على الشيبس، وذلك بعدما ضرب اللاعب عرض الحائط وتقدم بشكوى رسمية في القضاء المصري.

و اختتم زيدان تصريحاته، ان هذه العقوبة قد تكون سببًا في رحيل اللاعب المغربي عن الدوري المصري، والعودة مجددًا لبلده.