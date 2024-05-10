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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق غزل المحلة ونجم الزمالك السابق، أن أجواء الصعود إلى الدوري الممتاز في مدينة المحلة كانت رائعة في ظل حالة السعادة الجماهيرية الكبيرة، مؤكدًا أن عشاق الفريق ظلوا حتى الثالثة والنصف فجرًا في حالة احتفال مع الجهاز الفني واللاعبين.

أحمد عيد: أجواء الصعود إلى الدوري الممتاز في مدينة المحلة كانت رائعة

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أشكر جميع أعضاء الجهاز المعاون في فريق غزل المحلة، وكذلك الإدارة والجماهير التي دعمت تجربتي مع النادي، وكل من وثق في قدراتي للصعود مع الغزل للدوري الممتاز من جديد، وسعيد للغاية بقرار عودة الجماهير بالسعة الكاملة".

وأضاف: "لاعبي الزمالك يرغبون في التتويج بالكونفدرالية، وجوميز كذلك يريد الفوز باللقب، وفي المباراة السابقة 3 لاعبين طلبوا الراحة أمام سموحة بسبب حالة الاجهاد الشديد التي يعانون منها، وجوميز وافق على اراحتهم، وتشكيلة الفريق محسومة، وكل اللاعبين الجاهزين معروفين بالأسماء".

وأكمل: "تشكيل الزمالك سيتكون من، محمد عواد في حراسة المرمى، حمزة المثلوثي، ابوالفتوح، عمر جابر، حسام عبدالمجيد هم الرباعي الدفاعي، وفي الوسط زياد كمال ودونجا وأحمد حمدي، وزيزو وسيف الجزيري، واتوقع وجود سيد عبدالله نيمار في الجناح الأيسر".

وواصل: "تركيز لاعبي الزمالك سوف يكون كبير على تسجيل هدف في نهضة بركان خلال لقاء الذهاب، وأتمنى أن يوفق لاعبو الفريق في تحقيق نتيجة ايجابية خلال اللقاء".

وأضاف: "يجب الحذر من الكرات العرضية والركلات الثابتة للاعبي نهضة بركان المغربي، وهو فريق أيضا لديه لاعبين من أصحاب الخبرات".

وأتم: "شخصية لاعبي الزمالك سيكون لها عامل هام جدا في خلال سير اللقاء، لا بد من عدم التركيز مطلقا مع اي شئ سوى اللعب بقوة من اجل تحقيق نتيجة جيدة".