نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أضرار شبكة الدارك ويب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آثارت حادثة طفل شبرا الخيمة، مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد قتله على يد أحد جيرانه، بهدف سرقة أعضائه وبيعها لشبكة الدارك ويب، مما زادت معدلات البحث حول إضرار شبكة الدارك ويب.

نرصد لكم خلال السطور التالية أضرار شبكة الدارك ويب

أضرار شبكة الدارك ويب

وفي ضوء البحث المتزايد، عن إضرار شبكة الدارك ويب، فهو يتميز بالخصوصية الفائقة التي يوفرها الدارك ويب، دعامة رئيسية لنشاطاته، إذ تشجع على القيام بأنشطة غير قانونية وغير أخلاقية

وتتنوع هذه الأنشطة بين بيع المخدرات والأسلحة، وتزوير الهويات وجوازات السفر، والتجارة بالمعلومات الشخصية المسروقة، وتوفير خدمات توظيف لمخترقين ومزورين وحتى قتلة مأجورين.

فمع وجود تلك الخصوصية والسرية، يتمكن أصحاب المواقع في الدارك ويب من استغلال الأفراد الجدد الذين لا يمتلكون معرفة كافية بأنشطة هذه المواقع ومخاطرها، حيث يقدمون خدمات مزيفة لجذبهم، وبالتالي تعريضهم للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه مستخدمو الدارك ويب خطرًا كبيرًا لاختراق أجهزتهم الشخصية بواسطة البرمجيات الخبيثة.

ومن بين أخطر تلك البرمجيات:

- Vawtrack: تستهدف الحصول على المعلومات المالية للمستخدمين.

- Skynet: تستخدم لسرقة العملات الرقمية وتنفيذ هجمات DDoS على مواقع أخرى.

- Nionspy: تقوم بتسجيل النقرات على لوحة المفاتيح وسرقة المستندات وتسجيل الصوت والفيديو.

وبهذه الطريقة، يظهر الدارك ويب كبيئة خطرة تحمل العديد من المخاطر للمستخدمين، سواء من ناحية الأنشطة غير القانونية أو من خلال تعريضهم للبرمجيات الخبيثة والاختراقات الإلكترونية.

ماذا يخفي الدارك ويب

يعتبر الدارك ويب هو جزء صغير جدًا ومظلم من شبكة الانترنت العالمية، الذي لا يمكن الوصول إليه بسهولة عبر المتصفحات العادية، بل يتطلب استخدام برمجية خاصة تعرف باسم TOR.

ويعتمد TOR على نظام برمجي يقوم بتشفير وتوجيه حركة البيانات عبر شبكة متعددة الطبقات من الخوادم حول العالم، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر البيانات وتحديد هوية المستخدمين.

خلال الايام الماضية شهدت عزبة عثمان في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثة قتل مروعة، حيث عُثر على جثة طفل في شقة سكنية، مما دفع الأهالي لإبلاغ السلطات المحلية.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا بالواقعة، حيث عُثر على جثة الطفل داخل الشقة.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن الضحية تدعى "أحمد محمد سعد"، وهو قاطن في المنطقة المحلية، وكانت جثته معروضة عارية على السرير ومذبوحة بشكل بشع.

وكشفت التحقيقات أن الطفل قد اختفى في وقت سابق، وتبين أن شخصًا يُدعى "طارق" قد جذبه إلى الشقة وقام بارتكاب الجريمة البشعة هناك، وتم تكليف الأجهزة الأمنية بالبحث عن المتهم وكشف ملابسات الحادثة.

كما تم إصدار محضر بالواقعة، وقامت النيابة بفتح تحقيق في الحادثة، وأمرت بدفن جثة الضحية بعد إجراء الفحص الطبي اللازم بواسطة الطبيب الشرعي.

وتمكنت الجهات المعنية من التحقيق مع المتهم، الذي أقر بارتكاب الجريمة بتوجيه من مصري مقيم في الكويت، والذي تعرف عليه من خلال استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي المعنية بتجارة الأعضاء البشرية.

سبب مقتل الطفل الدارك ويب

وكشفت قصة مقتل طفل شبرا الخيمة كواليس مخيفة عن شبكة معقدة من الجرائم والتحريض، فطُلب من المتهم اختيار طفل لسرقة أعضائه مقابل مبلغ مالي كبير، فقد قام المتهم بقتل الطفل واستخدام تقنية "الفيديو كول" لعرض الجريمة على المحرض.

وتبع طلب المحرض بتكرار العملية مع طفل آخر، ولكن تمت القبض عليه قبل أن ينفذ ذلك، وتظهر المفاجأة عندما يتم اكتشاف أن المحرض نفسه كان طفلًا، وقد استخدم هاتفًا محمولًا يعود لوالده في تنفيذ جريمتة

وتم ترحيل المتهم ووالده إلى مصر للتحقيق معهما، وأثناء التحقيقات، اعترف المحرض بارتكاب الجريمة للحصول على مبالغ مالية مقابل فيديوهات الجريمة

وتواصلت التحقيقات للتأكد من صحة الادعاءات، حيث تم فحص أجهزة الهاتف المحمول والإلكترونيات الخاصة بالمتهم ووالده، والتي قد توفرت عبر التحقيق بالأجهزة الإلكترونية