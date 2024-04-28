طلاب جامعة حلوان يشاركون في ورشة عمل بأكاديمية الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 11:29 صباحاً - شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في ورشة عمل بعنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة" بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

جاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأقيمت الورشة التدريبية في إطار حرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع شباب الجامعات على أساس المشاركة والمسؤولية تجاه الوطن، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين على رأسهم اللواء ناصر محيي الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام.

وشارك طلاب وطالبات جامعة حلوان بفاعلية في الجلسات المتعددة للورشة، حيث تم تمثيل الجامعة بمشاركة متميزة من الطلاب والطالبات.

وجاءت مشاركة فريق الجامعة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، فيما أشرفت على الوفد الدكتورة رحمة فوزي.

وتهدف مثل هذه الورش إلى تعزيز الوعي الأمني لدى الشباب الجامعي وتوضيح دور الجهاز الحكومي في مواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف استقرار الدولة، فضلًا عن تعميق روح المسؤولية الوطنية لدى الشباب.