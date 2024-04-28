نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملتقى توظيفي غدًا في محافظة الجيزة.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، غدًا الاثنين 29/4/2024، ملتقى توظيفيً، بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة هي: مندوبين مبيعات بالقاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه يشترط للتقديم على الوظائف المطلوبة ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة، ويكون لديه القدرة على التواصل بشكل احترافي، وملم بمبادئ المبيعات والتسويق، وملتزم بالانضباط وحسن المسؤولية.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة إلى أن الوظائف المطلوبة تتيح مزايا تشمل: مرتب ثابت + عمولة على المبيعات، وزيادات سنوية، وتأمينات اجتماعية، وإجازات.

وأوضح الجهاز أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".