نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرفع الوعي.. مياه الشرب بالجيزة تنفذ سلسلة من الأنشطة المتنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة، بالتعاون مع العديد من الجهات بمحافظة الجيزة، مستهدفًا رفع وتعزيز الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية، من خلال الحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

ولفت المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، إلى تنوع الأنشطة المنفذة، إذ شملت ندوات توعوية، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية، وألعاب تفاعلية، وورش رسم وتلوين، ومسرح عرائس، وتوزيع بروشورات ومطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن سبل التعاون مع مديرية التربية والتعليم، تطرقت إلى تنفيذ ندوات توعوية، لطلاب مدارس: الناصرية الابتدائية، ناصر الابتدائية، المدينة الجامعية، أحمد محمود بإدارة الدقي التعليمية، ومدارس: يوسف أنور الابتدائية، خالد بن الوليد الابتدائية، كرداسة الابتدائية، الأمل الإعدادية بإدارة كرداسة التعليمية.

وأضاف بدوي، أنه في ضوء التعاون مع مديرية الصحة بالجيزة، نفذ فريق التوعية مجموعة من الأنشطة بمركز الرعاية الصحية الأولية بإمبابة، وكذا مشاركة الفريق بالقافلة الطبية بأبو رواش.

وفي سياقٍ متصل، شهد مركز إعلام إمبابة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية، تم خلالها إلقاء الضوء على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وتجنب الهدر، وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

فيما تم استطلاع أراء المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى "حياة كريمة" بمركز أطفيح؛ للوقوف على مدى جودة الخدمات.

وتجدر الإشارة إلى التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة فاتورة المياه، وكذا التعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥ لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والصفحة الرسمية، والموقع الإلكتروني.

440119602_834776108688969_788126704438468982_n

440764270_834769725356274_4181510945747982894_n

440777760_834775738689006_6396998151548788815_n

440779819_834769772022936_2405529620074616334_n

440783307_834775812022332_7465926286310824887_n

440789339_834775915355655_3943227642999103424_n

440943470_834775848688995_9165308306409722281_n

440943908_834775952022318_5914899169074621945_n

440946089_834769562022957_3482562860576167221_n

440960768_834769652022948_3887633271200295002_n

440962058_834775995355647_2115138675764635950_n

440974775_834775688689011_6964596993885178720_n