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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرفع الوعي.. مياه الشرب بالجيزة تنفذ سلسلة من الأنشطة المتنوعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نفذ فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة، بالتعاون مع العديد من الجهات بمحافظة الجيزة، مستهدفًا رفع وتعزيز الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية، من خلال الحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.
ولفت المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، إلى تنوع الأنشطة المنفذة، إذ شملت ندوات توعوية، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية، وألعاب تفاعلية، وورش رسم وتلوين، ومسرح عرائس، وتوزيع بروشورات ومطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.
وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن سبل التعاون مع مديرية التربية والتعليم، تطرقت إلى تنفيذ ندوات توعوية، لطلاب مدارس: الناصرية الابتدائية، ناصر الابتدائية، المدينة الجامعية، أحمد محمود بإدارة الدقي التعليمية، ومدارس: يوسف أنور الابتدائية، خالد بن الوليد الابتدائية، كرداسة الابتدائية، الأمل الإعدادية بإدارة كرداسة التعليمية.
وأضاف بدوي، أنه في ضوء التعاون مع مديرية الصحة بالجيزة، نفذ فريق التوعية مجموعة من الأنشطة بمركز الرعاية الصحية الأولية بإمبابة، وكذا مشاركة الفريق بالقافلة الطبية بأبو رواش.
وفي سياقٍ متصل، شهد مركز إعلام إمبابة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية، تم خلالها إلقاء الضوء على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وتجنب الهدر، وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.
فيما تم استطلاع أراء المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى "حياة كريمة" بمركز أطفيح؛ للوقوف على مدى جودة الخدمات.
وتجدر الإشارة إلى التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة فاتورة المياه، وكذا التعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥ لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والصفحة الرسمية، والموقع الإلكتروني.