نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكافؤ الفرص في التعليم العالي.. منح مكافآت مادية للطلاب المتفوقين في الجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين في الجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي.

وقد أعلنت الوزارة عن تقديم مكافآت مالية شهرية للطلاب الجامعيين في مختلف السنوات الدراسية بهدف تحفيزهم ودعمهم لمواصلة تفوقهم الأكاديمي وتعزيز روح التنافس بينهم.

هذه المكافآت تعتبر تقديرًا وتكريمًا للطلاب المتفوقين خلال فترة دراستهم الجامعية.

وتتراوح قيمة المكافآت المالية التي تُمنح للطلاب المتفوقين بين 500 و1000 جنيه شهريًا، وتشمل المكافآت الطلاب المتفوقين في الفرق الدراسية بالإضافة إلى الطلاب الذين يتابعون درجة الماجستير أو الدكتوراه.

وبالنسبة للطلاب الباحثين، فإنهم يحصلون على 500 جنيه شهريًا و25000 جنيه سنويًا لدعم أبحاثهم وتخفيف العبء المالي الذي يتحملونه خلال الكليات التي تتطلب أبحاثًا عملية.

تعمل وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات على تنفيذ هذه المبادرة. وحتى يونيو 2023، بلغ عدد الوحدات المنفذة لبرنامج حضانات الفائقين 29 وحدة في الجامعات المختلفة، بما في ذلك جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والفيوم، والمنصورة، والزقازيق، وبنها، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، وجنوب الوادي، والوادي الجديد، طنطا، وبني سويف، وكفر الشيخ، وحلوان، والسويس، وأزهر أسيوط، وبورسعيد، ومطروح، والروسية، وقناة السويس، والعريش، والسادات، وأكتوبر.

وقد تمت منح المكافآت لـ1663 طالبًا في الفرق الدراسية، ولـ151 طالبًا يتابعون درجة الماجستير أو الدكتوراه. وبذلك، يصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حضانات الفائقين حتى يونيو 2023 إلى 1814 طالبًا. يتم توزع المبلغ المالي على الطلاب بناءً على تصنيفهم الأكاديمي وأدائهم. يتم تحديد معايير التفوق الأكاديمي والتصنيف من قبل الجامعة ووحدة التضامن الاجتماعي في التعليم العالي.

تهدف هذه المنح المالية إلى تعزيز تكافؤ الفرص في التعليم العالي وتشجيع الطلاب على تحقيق التفوق الأكاديمي. وتساهم أيضًا في تخفيف العبء المالي على الطلاب وتمكينهم من الاستمرار في دراستهم دون الحاجة إلى العمل بدوام كامل أو تحمل أعباء مالية كبيرة.

بالإضافة إلى المكافآت المادية، توفر الوحدات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب المتفوقين. يتم تقديم الإرشاد الأكاديمي والمساعدة في التخطيط المهني وتطوير المهارات الشخصية للطلاب.