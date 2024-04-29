سفير هولندا: نرتبط بعلاقات قوية مع مصر.. وتظل القاهرة شريكنا الاقتصادي الرئيسي في شمال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 02:31 مساءً - أكد يتر موليما، سفير هولندا بالقاهرة، أن بلاده ترتبط بعلاقات قوية مع مصر، من خلال العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتنموية والثقافية والشخصية، لافتاً إلى أنه في عام 2022 وحده، ازدهرت تجارة هولندا مع مصر، حيث بلغت الصادرات من هولندا ما يقرب من 2 مليار يورو وواردات 1.5 مليار يورو.

وقال موليما، خلال احتفال السفارة أمس الأحد بعيد الملك؛ اليوم الوطني الهولندي تكريما لعيد ميلاد الملك ويليم الكسندر: تظل مصر شريكنا الاقتصادي الرئيسي في شمال أفريقيا، بالإضافة، إلى ازدهار السياحة من جديد مع عودة مئات الآلاف من السائحين الهولنديين إلى مصر. علاوة على ذلك، تستمر المشاركة السياسية رفيعة المستوى، مع الزيارات الأخيرة التي قام بها كل من وزير خارجيتنا ورئيس وزرائنا. ويسافر أكثر من 15 ألف مصري إلى هولندا كل عام.

وأشاف سفير هولندا: إن العالم يتغير، والعديد من الأمور لم تعد مؤكدة. هناك حرب وليس سلام في القارة الأوروبية، وستواصل هولندا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا في جهودها الحربية، ويجب أن تكون أولويتنا هي تحقيق السلام والأمن على حدودنا، كما إننا نشهد صراعًا خطيرًا للغاية في غزة ويخلف عددًا كبيرًا من الضحايا، وأيضا يبدو السلام في الشرق الأوسط أبعد من أي وقت مضى، حيث تنطلق الصواريخ من إيران ومن اليمن، والمناخ يتغير، مما يؤدي إلى الجفاف والفيضانات، ولم يعد هناك شيء مؤكد بعد الآن، لكن الصعوبات تحمل دائمًا فرصا تحت أجنحتها، وإن العمل مع أصدقائنا في المنطقة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وعلاقتنا مع مصر بشكل خاص هي حجر الزاوية في تلك السياسة."

وتابع: "تتزايد أهمية الحوار السياسي بين هولندا والاتحاد الأوروبي ومصر، من السلام والأمن إلى حقوق الإنسان، ومن مكافحة الإرهاب إلى الهجرة واللاجئين. إن الاستقرار في المنطقة هو ما نريد جميعا تحقيقه وسنواصل العمل بجد لتحقيق ذلك، ويثير الوضع في الشرق الأوسط، وغزة، اهتمامنا بشكل خاص، ونأمل أن نتمكن معًا من إيجاد حل سياسي لهذا الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، على المدى القصير ولكن على المدى الطويل أيضًا. وهناك اتصالات مكثفة على العديد من المستويات لمحاولة إيصال السلع الإنسانية إلى غزة بطريقة افضل، وتحاول وزيرة المالية الهولندية السابقة سيجريد كاج، والتي تشغل حاليًا منصب كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، إيجاد طرق إنسانية للمضي قدمًا، وسوف نساعدها في مهامها"، مؤكداً على دور مصر الحاسم في العديد من الجوانب، وقال: "ستواصل هولندا والاتحاد الأوروبي ككل العمل جنبًا إلى جنب مع مصر".

وذكر موليما أن إمكانيات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر مثيرة للاهتمام بالنسبة لأوروبا ومصر، وقال: "نأمل أن تتمكن المزيد من الشركات الأوروبية من الاستثمار في مصر مع استمرار تحسن مناخ الاستثمار"، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الشجاعة الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية هي علامة أمل ووعد بالمزيد في المستقبل، وتتطلع هولندا إلى فاعلية الهيدروجين الأخضر في روتردام في منتصف شهر مايو 2024 بالإضافة إلى منتدى الأعمال كجزء منه، كما يشكل مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في أواخر يونيو فرصة أخرى لتعميق علاقاتنا.

وجدد سفير هولندا ثقته في أن الشراكة بين هولندا ومصر ستستمر في النجاح و النمو والازدهار.

وشارك في الفاعلية التي نظمتها السفارة الهولندية بالقاهرة أمس، مسئولين رفيعى المستوى، وسياسيين وإعلاميين.